​Reprise partielle des cours à l’Ariana | Liste des établissements encore fermés

​Suite à l’amélioration des conditions météorologiques et après une évaluation rigoureuse de la situation sur le terrain, le gouvernorat d’Ariana a annoncé la reprise des cours pour le jeudi 22 janvier 2026.

​Cette décision a été prise en concertation avec la Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours, après plusieurs interventions effectuées dans les établissements scolaires et sur le réseau routier pour garantir la sécurité de tous.



​La reprise concerne la majorité des structures éducatives de la région à l’exceptions des établissements ​des délégations de la Soukra et de Raoued, le Collège 18 Janvier à la cité Ettadhamen, Lycée cité Errafaha à Mnihla et le Lycée Kheireddine à l’Ariana.

Le maintien pour les établissements précités a été décidé afin de préserver la sécurité des élèves et du corps éducatif, indique le gouvernorat dans son communiqué.

Quant à la reprise partielle, elle vise à assurer un retour à la normale dans les meilleures conditions de sécurité possibles, lit-on encore dans le communiqué qui appelle les parents et les élèves des zones concernées par l’exception à rester attentifs aux prochaines mises à jour officielles.

