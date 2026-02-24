Communiqué de la société CARTHAGEA

Reims le 23 février 2026 – Suite aux plaintes et signalements déposés par Madame Nicole LOGELIN, ressortissante, française pour des faits de non-assistance à personne en danger, violences psychologiques ainsi que pour escroquerie au préjudice de sa mère Madame Andrée LOGELIN, âgée de 97 ans, nous souhaitons clarifier certains éléments afin de mettre un terme à des rumeurs infondées concernant notre institution.

La société CARTHAGEA informe qu’elle n’a AUCUN lien capitalistique et/ou commercial passé ou présent avec la société PALAIS DIDON, si la société CARTHAGEA à effectivement été partenaire de l’hôtel ALHAMBRA Thalasso durant près de 6 ans, le contrat de collaboration a pris fin mi-2022, soit près de 4 ans, nous précisons que ce partenariat s’est clôturé amiablement d’un commun accord et sans aucun litige financier. A la suite de notre départ, la société PALAIS DIDON s’est installée à l’hôtel ALHAMBRA Thalasso mais en aucun cas ne nous a racheté ni repris nos activités. A ce jour, le capital de la société CARTHAGEA est toujours détenu à 100% par des investisseurs français dont 90% par notre famille.

Début septembre 2025, nous avons reçu la visite dans nos locaux administratifs situés à Yasmine Hammamet de Madame Nicole LOGELIN qui nous a indiqué se trouver dans une situation dramatique suite à l’admission de sa mère au PALAIS DIDON, nous avons alors notifié à Madame Nicole LOGELIN que nous n’étions pas concernés par ce drame.

Madame Nicole LOGELIN nous a alors indiqué que si elle avait fait le choix de se rendre dans les locaux de l’hôtel ALHAMBRA Thalasso, c’est parce qu’elle avait vu plusieurs reportages qui présentaient l’activité de CARTHAGEA dans cet hôtel, cela s’expliquant par le fait qu’effectivement notre société a fait l’objet de 7 reportages qui ont étés réalisés dans les locaux de l’hôtel ALHAMBRA Thalasso et diffusés sur les plus grandes chaines de télévision en France et en Suisse. Par conséquent, lorsque Madame Nicole LOGELIN a posé la question aux dirigeants de PALAIS DIDON de savoir où était CARTHAGEA, ces derniers lui ont indiqué, je cite : « Nous avons repris CARTHAGEA » de fait Madame Nicole LOGELIN a cru de bonne foi contractualiser avec « nos repreneurs » alors qu’en réalité il n’en était rien.

Après enquête et vérifications, il s’avère que cela s’est produit à plusieurs reprises avec d’autres clients et prospects.

Il est donc avéré qu’il s’agit d’une manœuvre frauduleuse par usurpation d’identité et de qualité au préjudice de la société CARTHAGEA en vue d’obtenir la signature de contrats et de l’argent auprès de personnes âgées ce qui constitue également un abus de faiblesse et qui nous oblige à publier le présent communiqué de presse.

Nous précisons que d’autres victimes ont déposé des plaintes et signalements auprès des autorités tunisiennes dont pour des faits similaires :

Police de Yasmine Hammamet

Procureur de la république de Nabeul

Ministère de la Santé

Ministère de la femme et des personnes âgées

Ambassadeur de Tunisie en France

Ordre des médecins en Tunisie

Concernant le préjudice subi par la famille LOGELIN, lors de la signature du contrat de séjour avec PALAIS DIDON, Madame Nicole LOGELIN avait expressément demandé à ce que sa mère soit placée sous surveillance constante y compris de nuit car il y avait un risque avéré de chutes nocturnes, la société PALAIS DIDON a donc proposé de mettre à la disposition exclusive de la mère de Madame Nicole LOGELIN une aide-soignante supplémentaire durant toutes les nuits pour un montant forfaitaire mensuel de 400€ (devis 128/2025) accepté et payé soit un total de 3.400€ par mois, la directrice de l’établissement PALAIS DIDON, Madame Angèle FORMOSO a édité une facture depuis une société tunisienne (MF1630735/J/A/M/000) pour 3 mois à compter du 5 août 2025 pour un montant de 10.200€ avec demande de paiement sur un compte bancaire français ouvert au CIC Paris sous le numéro IBAN FR76 3006 1100 0209 0340 145.

Le 5 août 2025, Madame Andrée LOGELIN est donc arrivée de Paris pour son admission au PALAIS DIDON, dans la nuit du 7 au 8 août 2025 soit 2 jours après son arrivée, Madame Andrée LOGELIN, peu avant minuit, s’est levée pour se rendre aux toilettes et a chuté lourdement au sol après que sa tête ait heurté la table de nuit provocant une plaie ouverte au niveau de la tempe droite laissant apparaitre l’os de sa boite crânienne. Madame Nicole LOGELIN qui séjournait également à l’hôtel s’est trouvée être réveillée en pleine nuit par l’infirmier de garde du PALAIS DIDON pour l’informer de l’accident. Madame Nicole LOGELIN a constaté qu’il n’y avait pas l’aide-soignante (prévue au contrat et payée) présente dans la chambre, sa mère était donc seule au moment de l’accident.

Dans un moment de panique, l’infirmier a pris contact avec le médecin conventionné de PALAIS DIDON le Dr Mondher SOUSSI afin que celui-ci vienne immédiatement pour prendre en charge la victime. Malheureusement, ledit médecin étant en fait basé à Tunis, soit une distance d’environ 80KM, celui-ci, selon le témoignage écrit de Madame Nicole LOGELIN, s’est contenté de demander si la victime avait vomi ou perdu connaissance ce qui n’était pas le cas. Le médecin de PALAIS DIDON a donc donné l’instruction à l’infirmier de réaliser un pansement dans l’attente de sa visite prévue le lendemain vers 10H30. Le 8 août 2025 peu avant midi Madame Andrée LOGELIN a été transférée à la Polyclinique de Hammamet soit 12 heures après l’accident où il sera malheureusement constaté une hémorragie méningée.

Après 2 jours d’hospitalisation, Madame Andrée LOGELIN a réintégré le PALAIS DIDON pour y poursuivre sa convalescence. Malheureusement l’état de santé de Madame Andrée LOGELIN s’est dégradé à nouveau le 26 août après un séjour prolongé sous la climatisation de sa chambre et en plein courant d’air dans les jours précédents et cela malgré les avertissements répétés de sa fille Madame Nicole LOGELIN auprès des aides-soignantes du PALAIS DIDON sur les risques inhérents liés à la santé fragile de sa mère ce qui nécessitera une nouvelle hospitalisation pour bronchite infectieuse, heureusement bien prise en charge par la Polyclinique de Hammamet.

Après 5 jours d’hospitalisation, Madame André LOGELIN est revenue au PALAIS DIDON. Après pesée, il a été constaté une perte de poids supplémentaire de 4,8KG. Pour information, à son arrivée le 5 août 2025 Madame Andrée LOGELIN pesait 55KG, en 1 mois celle-ci a perdu plus de 10KG.

Madame Andrée LOGELIN a pu être rapatriée en France, à Paris, le 17 septembre, transportée en urgence à l’hôpital Saint-Louis et admise en soins intensifs, après plusieurs semaines de traitements, elle a pu quitter l’hôpital pour une prise en charge à domicile. Les conséquences de sa chute sont si graves que désormais cette dame de 97 ans qui 2 jours avant son départ de Paris déjeunait avec une amie au restaurant en totale autonomie, qui était en pleine possession de ses facultés intellectuelles qui s’exprimait de façon polie et bienveillante, Madame Andrée LOGELIN est désormais grabataire et s’exprime grossièrement, est devenue agressive et injurieuse envers sa fille, ce qui devait être un séjour de repos dans un lieu agréable s’est donc transformé en enfer.

Nous appelons solennellement les autorités tunisiennes à prendre au plus vite les mesures qui s’imposent, à effectuer des contrôles stricts sur les société ou organisations qui prennent en charge des personnes âgées en Tunisie, par ailleurs, nous déclarons qu’il existe sur le territoire tunisien, des structures informelles ayant cette activité, également des microstructures organisées par des familles en recrutant du personnel non-déclaré, cela ne peut être toléré eu égards aux risques potentiels.

Il conviendrait de procéder à des vérifications approfondies auprès des entités concernées, tels que :

– L’identification des dirigeants et bénéficiaires économiques réels ;

– Un organigramme complet détaillé et nominatif des dirigeants cadres et employés ;

– Vérifier si les entités disposent d’un personnel suffisant et qualifié ;

– Vérifier si ces personnes sont affiliées à la CNSS ou autre dispositif ;

– Vérifier si ces personnes sont employées dans des établissements publics ;

– Contrôler si les services ou prestations promises sont effectivement réalisées ;

– Préciser le scénario du plan de continuation en cas d’empêchement du ou des dirigeants (décès, incarcération, maladie, ou faillite) ;

– S’assurer de la solidité financière et des capacités à honorer leurs engagements.

Combien faudra-t-il d’accidents ou de morts ?

Prendre en charge des personnes âgées dépendantes, ce n’est pas vendre des promesses avec des belles photos sur internet, c’est dans la réalité une très lourde responsabilité qui nécessite une organisation sans faille avec des équipes compétentes et bien encadrées, le tout sous la supervision de médecins disponibles à tous moments, il faut mettre fin à l’amateurisme et aux bricolages.

Une des clés serait de mettre en place dans les plus brefs délai une liste officielle des établissements agréés avec leurs coordonnés, le tout consultable sur un site officiel, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Toutes les affirmations contenues dans le présent communiqué de presse sont factuelles et documentées, je me tiens personnellement à la disposition des autorités concernées pour toutes informations complémentaires.

Nous sommes scandalisés d’avoir appris que le nom et l’image de notre institution a été dévoyée à des fins mercantiles au mépris des règles les plus élémentaires et exprimons notre compassion envers la victime, ainsi qu’en ma qualité de Président de l’Association des Maisons de Retraites Francophones à l’Étranger (AMRFE).

L’accueil des séniors européens en Tunisie est un véritable relais de croissance pour le pays avec des créations d’emplois et des entrées en devises, depuis plus de 10 ans. Désormais, la société CARTHAGEA met tout en œuvre pour créer un écosystème fiable et pérenne et ainsi contribuer positivement à l’image du pays. Avec des besoins qui explosent en Europe, la Tunisie a plus que jamais une position stratégique dans ce domaine avec des atouts indéniables, ce type de comportement irresponsable et tellement prévisible ne peut que nuire à la réputation de la Tunisie dans son ensemble.

Nous n’acceptons pas les manœuvres frauduleuses et actes de diffamations, recrutements sauvages, infiltrations, piratage informatique, parasitage commercial et autres intimidations et poursuivrons sans relâche celles et ceux qui nous veulent nuire à l’image ou l’intégrité de notre institution. Qu’on se le dise…

Alexandre CANABAL

Président fondateur de CARTHAGEA