Concert Ravel de Sebastien Hurtaud au Théâtre de l’Opéra de Tunis

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis annonce un concert exceptionnel le 24 mai, qui marquera la commémoration du 150ème anniversaire de la naissance du compositeur français Maurice Ravel et la venue d’un violoncelliste français de renommée internationale, Sebastien Hurtaud.

Fruit d’une collaboration placée sous le signe de l’excellence artistique entre le Théâtre de l’Opéra de Tunis, l’Ambassade de France et l’Institut français de Tunisie, ce concert unique mettra en lumière le talent de Sébastien Hurtaud, qui se produira aux côtés de l’orchestre synmphonique de Tuni, sous la direction de M. Fadi Ben Othman.

Le programme de cette soirée exceptionnelle proposera des œuvres de Maurice Ravel, incluant la Sonate posthume, la Pavane et le célèbre Boléro.

La Sonate posthume pour violon et piano de Maurice Ravel arrangée au violoncelle, composée en 1897 mais publiée seulement en 1975, révèle un jeune compositeur déjà empreint d’une sensibilité unique. En un seul mouvement d’environ quinze minutes, elle oscille entre une mélancolie rêveuse et des élans passionnés, préfigurant certaines harmonies et atmosphères de ses œuvres ultérieures.

Place ensuite à l’interprétation du Concerto pour violoncelle n°1 de Camille Saint-Saëns, une pièce maîtresse du répertoire pour violoncelle. Pour rappel, ce Concerto pour violoncelle en la mineur, opus 33, fut créé à Paris le 19 janvier 1873, avec Auguste Tolbecque, dédicataire de l’œuvre, au violoncelle, accompagné par l’Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire.

La performance de Sébastien Hurtaud dans ces œuvres ne manquera pas de captiver l’auditoire. La presse internationale est unanime à saluer son talent exceptionnel, le comparant à des légendes du violoncelle : « l’âme d’un Rostropovich, la virtuosité d’un Feuerman, le grand son faisant penser au style des grands violoncellistes du 20ème siècle comme André Navarra » (BBC Mag, New-Zealand Herald, Strad Magazine). Professeur de violoncelle à l’école Normale Alfred Cortot à Paris, Sébastien Hurtaud est invité à se produire comme soliste dans de nombreux pays par des orchestre prestigieux.

Ce concert promet donc une soirée exceptionnelle, offrant au public un aperçu varié et accessible des richesses des deux compositeurs français, Maurice Ravel et Camille Saint-Saëns interprétées par des artistes de grand talent.

Sebastien Hurtaud :

Violoncelliste français à la carrière internationale, Sébastien Hurtaud est reconnu pour sa sonorité profonde, son engagement artistique et sa virtuosité expressive. Lauréat de concours prestigieux (dont le Naumburg Competition à New York), il se produit en soliste sur les grandes scènes d’Europe, d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. Il collabore avec des chefs renommés et des orchestres prestigieux.

Passionné de création contemporaine, Hurtaud inspire de nombreuses œuvres à des compositeurs comme Gareth Farr, Anthony Girard ou Éric Tanguy. Il enregistre pour des labels de renom et défend un répertoire varié allant de Bach aux œuvres les plus contemporaines. Artiste engagé, il conçoit ses projets avec une dimension poétique et humaniste forte. L’arrangement de La Ballade pour violoncelle et orchestre d’après Ravel lui est dédi.

