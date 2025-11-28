Rjim Maatoug | «Parfait exemple de la coopération italienne en Tunisie»

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, et la directrice de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) à Tunis, Isabella Lucaferri, ont visité, le 24 novembre 2024, les projets de coopération italienne à Rjim Maatoug et El Mahdeth, dans le gouvernorat de Kebili. (Photos : Alessandro Punas plantant un palmier et inspectant l’évolution du projet El Mahdeth).

L’ambassade d’Italie en Tunisie a annoncé la nouvelle sur ses canaux de communication, précisant que «le nouveau bâtiment administratif et le réservoir de collecte d’eau ont été inaugurés à Rjim Maatoug».

«Un impact concret sur les territoires et de nouvelles perspectives pour la population : tels sont les piliers de l’engagement de la coopération italienne en Tunisie», a souligné M. Prunas, ajoutant que «Rjim Maatoug en est un parfait exemple : plus de 2 500 hectares de désert sont désormais consacrés à la production agricole, assurant des moyens de subsistance à 8 000 personnes et transformant la région en un véritable catalyseur d’investissements. Nous réitérons ce succès à El Mahdeth, en transformant 1 050 hectares supplémentaires de terres désertiques en terres productives. Les besoins des communautés locales et le développement territorial sont au cœur du partenariat italo-tunisien.»

Rjim Maatoug est un projet phare de la coopération italienne, qui a inspiré des initiatives similaires dans les zones limitrophes. Ces oasis s’appuient sur une logique inspirée des dynamiques des oasis traditionnelles, tout en intégrant une conception moderne de l’agriculture et une utilisation plus rationnelle de la principale ressource de ces régions : l’eau, comme l’indique un article de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

