Salon du Kram | Un tremplin pour les artisanes entrepreneures

À l’occasion de la 42e édition du Salon de la Création artisanale du Kram, l’OIM Tunisie a appuyé la participation de huit entrepreneures issues de différentes régions, dans le cadre du programme Mobi-TRE (@Hajti Bik).

Cette initiative vise à renforcer leur accès aux opportunités de commercialisation, y compris à l’international, en mobilisant l’engagement de la diaspora tunisienne en faveur de l’investissement dans les entreprises, afin de soutenir la création d’emplois et le développement économique local.

En facilitant leur participation sur une plateforme à forte visibilité, le programme contribue à la promotion de leurs produits, au développement de leur réseau professionnel et à l’exploration de nouvelles perspectives de croissance.

La visite de Monsieur le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat a, par ailleurs, réaffirmé le rôle stratégique de l’entrepreneuriat artisanal féminin dans la valorisation du patrimoine et le développement du secteur.

Coordonnée avec l’Office de l’Artisanat (ONA) et soutenue par le Ministère, cette action illustre l’importance de la coordination institutionnelle pour renforcer les capacités des entrepreneures et promouvoir un développement durable du secteur.

À travers cette initiative, l’OIM Tunisie réaffirme son engagement en faveur de l’autonomisation économique des femmes et du développement d’opportunités de marché durables et inclusives.

Cette participation s’inscrit dans le cadre du projet Mobi-TRE, financé par le Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), à travers l’Agence italienne de coopération au développement (AICS).

Communiqué OIM