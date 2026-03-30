Vague de solidarité après la condamnation de Ghassen Ben Khelifa à 2 ans de prison

Le journaliste Ghassen Ben Khelifa a été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal de première instance de Tunis. Une peine dénoncée par plusieurs associations et organisations.

Dans un communiqué publié, ce lundi suite à ce verdict prononcé vendredi 27 mars 2026, la Coordination d’action commune pour la Palestine a qualifié cette décision d’« injuste », estimant que ce jugement s’inscrit dans un « contexte méthodique visant à liquider le mouvement de soutien populaire à la cause palestinienne en Tunisie ».

La Coordination accusent même les autorités tunisiennes de mener une offensive contre les figures de proue du militantisme pro-palestinien : « Après avoir pris pour cible les leaders de la Flottille Soumoud, le pouvoir présente le camarade Ghassan Ben Khalifa comme un nouveau sacrifice», lit-on dans le communiqué

La Coordination d’action commune pour la Palestine a réitéré sa condamnation ferme de ce verdict et a exprimé sa détermination à poursuivre son combat, tout en appelant à la fin des poursuites judiciaires contre ses membres et réaffirme, une nouvelle fois, son soutien total à la résistance palestinienne.

Y. N.