Tunisie vs Mali en live streaming : CAN 2022

Coup de départ pour les aigles de carthage dans la competition de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022, avec Drager, Maaloul, Sliti, Msakni, Wahbi Khazri, Youssef Msakni, Jaziri, et Hanibal Mejbri titulaires pour ce premier match du groupe F Tunisie Mali. En direct, 14h heure Tunis et locale au Stade de Limbé et arbitré par le Zambian Janny Sikazwe.

Tunisie vs Mali : Coupe d’Afrique des Nations 2022 en live streaming | Direct | Live :