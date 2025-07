Décès tragique de Maître Mohamed Ali Omrani dans un accident de la route

L’Ordre national des avocats de Tunisie a annoncé le décès de Maître Mohamed Ali Omrani, avocat à Zarzis, survenu ce mardi 1er juillet 2025, dans un accident de la route.

Le Conseil régional des avocats de Médenine a également annoncé la triste nouvelle en présentant ses condoléances les plus attristées au nom de son président et de tous membres du Conseil ainsi que l’ensemble des avocates et avocats de la région.

Me Omrani sera accompagné à sa dernière demeure jeudi 3 juillet 2025 à Zarzis, précise la même source.

Y. N.