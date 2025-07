Quelles solutions pour le déficit énergétique de la Tunisie ?

La Tunisie fait face à un déficit énergétique important, estimé à près de 10,8 milliards de dinars en 2024. Ce déficit est principalement dû à la baisse de la production d’hydrocarbures, combinée à une forte dépendance aux importations énergétiques, notamment de pétrole et de gaz.

Imed Bahri

Le coût financier important de ce déficit énergétique contribue largement au déficit de la balance commerciale du pays, qui continue de se creuser inéluctablement. Et bien que des efforts soient faits pour développer les énergies renouvelables, leur part dans le mix énergétique reste faible, moins de 5%, et ne permet pas de combler le déficit.

Outre le déclin de la production de pétrole et de gaz naturel, principales sources d’énergie en Tunisie, ce déficit est aggravé par l’augmentation de la demande en énergie, notamment dans les secteurs de l’industrie, du transport et résidentiel.

Si la transition énergétique piétine, c’est parce que le passage aux énergies renouvelables se heurte à des difficultés techniques et financières complexes.

Face à cette situation, les solutions envisagées sont le développement des énergies renouvelables, notammentsolaire et éolien, dans le mix énergétique. Mais aussi l’amélioration de l’efficacité énergétique en réduisant la consommation d’énergie dans tous les secteurs. Il s’agit aussi de diversification les sources d’approvisionnement, par l’explorationd’autres sources d’énergie, y compris le nucléaire, envisagée depuis le milieu des années 1990, mais qui tarde à être mise en œuvre, eu égard les difficultés financières du pays.

Le développement de partenariats stratégiques avec des pays producteurs d’énergie pourrait garantir un approvisionnement stable et diversifié, mais là encore seule l’Algérie et la Libye, ses voisins de l’ouest et de l’est, du reste pays producteurs de pétrole et de gaz, ont accepté de développer de tels partenariats mais qui restent insuffisants et aggravent la dépendance énergétique du pays. Le projet de production d’hydrogène vert dans le cadre d’un partenariat stratégique avec l’Union européenne pourrait constituer, à moyen terme, une solution pour réduire le déficit énergétique du pays et assurer sa sécurité énergétique à long terme.