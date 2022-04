PSG vs Strasbourg en live streaming 2022 : Ligue 1

Le Paris Saint-Germain affronte aujourd’hui le RC Strasbourg dans le cadre de la 35ème journée de la Ligue1.Une rencontre marquée par l’absence de plusieurs joueurs coté PSG: Paredes, Draxler, Icardi, Diallo et Dagba, quand au trio Messi Mbappé et Neymar, et Ramos aussi seront titulaires ce soir. En direct, 20h heure Paris au Stade de la Meinau.

