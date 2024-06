Migration-Traite de personnes : Un camionneur arrêté à La Manouba

Le ministère public près le tribunal de première instance de la Manouba a ordonné la mise en détention d’un camionneur poursuivi dans une affaire de trafic d’êtres humains et de contrebande en lien avec la migration irrégulière.

Le suspect a été arrêté hier soir en flagrant délit et l’affaire a été transmise à la Direction générale de la sûreté nationale ď’El Gorjani pour poursuivre les investigation, indique l’agence Tap selon ce samedi 1er juin 2024, citant une source sécuritaire.

Le camionneur a été intercepté à Tebourba à bord de son camion, transportant 12 migrants subsahariens, indique la même source en affirmant que et la police a pu arrêter deux passagers et le conducteur, alors que son complice et les autres passagers sont parvenus à prendre la fuite, lors de leur transfert du point de contrôle routier au poste sécuritaire de la région.

Les recherches menées par les différentes unités du district sécuritaire de la région se poursuivent en vue de mettre la main sur les suspects en fuite.

