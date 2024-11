My First Doc : Les films sélectionnés pour la 7e édition.

La 7ᵉ édition du festival du film documentaire tunisien « My First Doc » se déroulera du 24 au 27 décembre 2024 à la Cinémathèque Tunisienne, à Tunis et dans les régions.

Organisé par l’Association Cinéma documentaire Tunisien (ACDT), My First Doc met en lumière «le jeune » cinéma et permet la découverte et la promotion des premiers films en donnant la visibilité à différentes expressions documentaires internationales.

L’Acdt vient de dévoiler la liste des films sélectionnés pour la 7e édition de ce festival, parmi lesquels on compte un seul film tunisien :

SEJOUMI EN PERIL

TAYCIR NASRAOUI

2024 / 9 mn

Pays de réalisation : Tunisie – Pays de Production : Tunisie

APOCALYPSE

MERY BENOIT

2024 / 15 mn

Pays de réalisation : France – Pays de Production : France

AKNEU

HOURIA HAMMADOUCHE

2024 / 56 mn

Pays de réalisation : Algérie – Pays de Production : Algérie

BAR SARRE

MOHAMMED JASSIM

2024 / 30 mn

Pays de réalisation : Bahreïn – Pays de Production : Bahreïn

BITTER HONEY

JULIA MAKAROVA

2024/ 26′

Pays de réalisation : Russie – Pays de Production : France

CAMARADES

ULYSSE SORABELLA

2024 / 30 mn

Pays de réalisation : France – Pays de Production : France

ECHTE SCHWEIZER

LUKA POPADIĆ

2024 / 78 mn

Pays de réalisation : Suisse, Serbie – Pays de Production : France

EN ATTENDANT LES ROBOTS

NATAN CASTAY

2023 / 39 mn

Pays de réalisation : Belgique – Pays de Production : Belgique

HERBE FLOTTANTE

MOHAMED GHANEM

2024 / 59 min

Pays de réalisation : Japon – Pays de Production : France

HISTOIRE D’ELKAFF

ABDALLAH ABDELMOTALEB

2024 / 21 mn

Pays de réalisation : Egypte – Pays de Production : Égypte

HOMELESSLY IN LOVE

ARIANE MOHSENI-SADJADI / LALITA CLOZEL

2023 / 122 mn

Pays de réalisation : États-Unis d’Amérique – Pays de Production : France

L’AFRIQUE AUX PORTES DE PARIS

AXEL KOSSANGUE

2024 / 27 mn

Pays de réalisation : France – Pays de Production : France

LEBANON ABOUT HOPE

MARC JANHO

2024 / 19 mn

Pays de réalisation : Liban – Pays de Production : France

VILLA MADJO

ELEN SYLLA GROLLIMUND

2023 / 13 mn

Pays de réalisation : Belgique – Pays de Production : Belgique

SANS FAIRE DE VAGUES

FLORENT ROCCHI / CAPUCINE BINCZAK

2023 / 59 mn

Pays de réalisation : Macédoine – Pays de Production : France

SABOT D’OR

BENJAMIN NORMAND

2024 / 35 mn

Pays de réalisation : Maroc – Pays de Production : Maroc

SEAU

ADEL MOHAMMED AL-HAIMI

2024 / 6 mn

Pays de réalisation : Yémen – Pays de Production : Yémen

STONE SHADOWS

SEBASTIAN PARAMIO

2024 / 20 mn

Pays de réalisation : Le Yémen – Pays de Production : Espagne

THE HOLY MOUNTAIN

SARAH MOUNIA KACHIRI

2024 / 10 mn

Pays de réalisation : Maroc – Pays de Production : Maroc France

THE ROLLER, THE LIFE, THE FIGHT

ELETTRA BISOGNO / HAZEM ALQADDI

2023 / 83 mn

Pays de réalisation : Belgique – Pays de Production : Belgique

WARDAH

RAHMEH ALSHAMMAS

2023 / 13 mn

Pays de réalisation : Jordanie – Pays de Production : Jordanie

3350 KM

SARA KONTAR

2023 / 13 mn

Pays de réalisation : France – Pays de Production : France