Des Ong dénoncent la «criminalisation de la solidarité» avec les migrants en Tunisie

Dans un appel lancé le 25 novembre 2025, des organisations nationales et internationales appellent à la solidarité avec «ceux qui sont persécutés pour leur engagement solidaire avec les migrants» en Tunisie.

Les signataires de l’appel pointent «la répression [qui a] déjà ciblé plusieurs figures de proue et organisations humanitaires soutenant les migrants […] dans un contexte préoccupant de criminalisation de la solidarité en Tunisie, qui s’est intensifié depuis mai 2024»

Le communiqué cite les cas de :

Sherifa Riahi, ancienne directrice de Terre d’asile Tunisie (2016-2021/2022), placée en garde à vue le 8 mai 2024 pour des soupçons de blanchiment d’argent. Dans la foulée, deux autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de la même affaire : Iyadh Bousselmi, directeur actuel de Terre d’asile Tunisie, et Mohamed Jouou, responsable financier.

Saadia Mosbah, militante antiraciste et présidente de Mnemty, arrêtée début mai 2024 et poursuivie pour blanchiment d’argent.

Mustafa Jamali, président du Conseil tunisien pour les réfugiés, et Abdelrazek Krimi, chef de projet au sein du même conseil, arrêtés en mai 2023 et accusés d’héberger illégalement des étrangers et de recevoir des financements étrangers.

Abdallah Saïd, fondateur de l’association des Enfants de la Lune à Médenine, arrêté le 12 novembre 2024, transféré au pôle antiterroriste, et accusé de recevoir des fonds étrangers pour aider des migrants. Deux responsables de l’association ont également été arrêtés dans la foulée.

«Ces arrestations illustrent une dérive autoritaire visant à réduire au silence toute critique des politiques gouvernementales ou de l’aide humanitaire en lien avec les migrants subsahariens», souligne le communiqué, tout en appelant à «la libération immédiate d’Abdallah Said et de tous les détenus poursuivis pour leur engagement humanitaire.»