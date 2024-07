Quatre jeunes inventrices tunisiennes distinguées à Malte (vidéo)

Une équipe de quatre jeunes inventrices tunisiennes (Khaoula Ben Ahmed, Ghofrane Ayari, Souleima Ben Temime et Sirine Ayari) a remporté le troisième Prix des jeunes inventeurs (YoungInventors Prize) décerné par l’European Patent Office (Epo). Vidéo.(Les Tunisiennes apparaissent dans la vidéo à partir de la minute 51’30)

Le prix a été décerné dans le cadre de l’European Inventor Award 2024, dont les lauréats ont été annoncés mardi 9 juillet 2024 lors d’une cérémonie hybride à Malte.

L’équipe a reçu un prix de 5 000 € pour son travail pionnier sur un système de commande intelligent de fauteuil roulant, MoovBrain, qui améliore considérablement la mobilité des personnes handicapées.

L’équipe était l’une des trois finalistes, la scientifique néerlandaise Rochelle Niemeijer remportant la première place avec un prix de 20 000 € et l’inventeur ukrainien Valentyn Frechka la deuxième place (10 000 €).

MoovBrain permet aux personnes handicapées de contrôler leur fauteuil roulant à l’aide de signaux cérébraux et de commandes vocales, améliorant ainsi leur indépendance et leur mobilité.

Cette technologie représente non seulement une avancée majeure dans le domaine des appareils et accessoires fonctionnels, mais montre également l’engagement de l’équipe en faveur de l’inclusion et de l’innovation dans la technologie médicale.

Le système de contrôle intelligent développé par l’équipe utilise des capteurs et des logiciels pour interpréter les mouvements de l’utilisateur, permettant ainsi de déplacer le fauteuil roulant de manière précise et intuitive. Cette avancée technologique est particulièrement importante dans les environnements où les commandes par joystick ou par bouton peuvent être peu pratiques ou inaccessibles.

«Pour chacun de nous, remporter une place dans le Prix des Jeunes Inventeurs est un rêve devenu réalité. Ce prix n’est pas seulement une réussite pour notre équipe, mais un témoignage du pouvoir de la collaboration, de la persévérance et de la passion», ont déclaré les jeunes inventeurs. «Cela nous incite à continuer à repousser les limites et à avoir un impact positif grâce à l’innovation pour changer la vie des personnes handicapées partout dans le monde», ont-elles ajouté.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 80 millions de personnes (soit 1% de la population mondiale) auront probablement besoin d’un fauteuil roulant pour faciliter leur mobilité. Cependant, de nombreux utilisateurs n’ont pas le contrôle total du haut de leur corps et comptent sur les soignants pour leur mobilité.

D’après Tap.