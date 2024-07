Bhiri retourne en prison après sa prise en charge à l’hôpital

Le porte–parole du Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR) Ramzi Kouki a indiqué, dans une declaration à l’agence Tap dans la soirée de ce mardi 16 juillet 2024, que le personnel médical a autorisé le retour en prison de Noureddine Bhiri.

Après sa prise en charge et constatant que son état est désormais stable, le personnel médical de l’hôpital de la Rabta a autorisé le retour de l’un des détenus (en référence à Noureddine Bhiri) à la prison de la Mornaguia et ce après l’avoir soumis aux examens et analyses médicales nécessaires conformément au protocole médical de suivi de santé des détenus. affirme le porte-parole de la CGPR.

Ramzi Kouki a ajouté que depuis sa mise en détention, le détenu en question, a bénéficié des soins nécessaires et d’un suivi psychologique sous la supervision du personnel médical et paramédical, renouvelant au passage l’engagement de la CGP à garantir les droits légaux et notamment en matière de soins de santé et de soutien psychologique à tous les détenus.

Y. N.