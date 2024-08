Le parti Amal Wa Injaz (Travail et réalisation) a exprimé son inquiétude suite à la convocation, par la brigade de Laouina, de deux de ses dirigeants, membres de l’équipe de campagne de son candidat à la présidentielle Abdellatif Mekki.

Dans un communiqué publié samedi 31 août 2024, Amal Wa Injaz a indiqué que son secrétaire général adjoint Ahmed Neffati et Henda Abbès, membres du bureau politique, ont été convoqués à comparaître devant le Pôle judiciaire de lutte contre les crimes financiers à Laouina.

Le Parti qui a exprimé son inquiétude, dit craindre que cette convocation « soit un nouvel épisode de répressions ciblant ses dirigeants et à leur tête son secrétaire général et candidat à la présidentielle Abdellatif Mekki, interdit de quitter la zone d’El-Ouardia, lieu de sa résidence et interdit d’apparaître dans les médias », lit-on dans le communiqué

Amal Wa Injaz a de ce fait appelé les parties concernées à cesser d’exploiter les structures de l’État dans la bataille électorale : « Nous appelons toutes les forces démocratiques à s’engager dans la lutte contre de telles violations par tous les moyens politiques et juridiques pacifiques », ajoute la même source.

Y. N.