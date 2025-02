Tunis : Journée des Maths, le 22 février à la Cité des Sciences

La Cité des Sciences de Tunis organise la Journée des Maths, samedi 22 février 2025 de 10h à 16h au Pavillon Explora.

Plusieurs ateliers sont prévus lors de cet évènement qui vise à mettre en avant le raisonnement qui est au cœur de l’activité mathématique : Il prend appui sur des situations variées de nature arithmétique, géométrique, d’une programmation numérique ou de jeux de développement stratégique gagnant, qui peut être individuel ou collectif.

Au programme, plusieurs ateliers donneront du rythme à cette journée :

« Échecs et maths », désigne un programme de compétition et de formation organisé en collaboration avec la Fédération Tunisienne d’Échecs. Ayant autant de termes communs, le jeu d’échecs et les mathématiques font appel, bien souvent, à des aptitudes intellectuelles communes, Bien qu’étant un jeu de stratégie pure, les échecs pourraient se calculer mathématiquement grâce à la théorie des jeux ou plus récemment avec l’informatique.

Ateliers scientifiques, les mathématiques dans la nature, les puzzles mathématiques, les formes géométriques accompagnées du calcul des surfaces et des volumes, les repères cartésiens et les coordonnées, le calcul mental avec ses trucs et astuces.

la probabilité et les jeux de réflexion et de logique, mathématiques et astronomie et enfin le Quiz des mathématiques.

Les organisateur précisent que l’entrée est libre moyennant un ticket d’accès aux Pavillons Scientifiques valable toute la journée.

Communiqué