Mondher Zenaidi annonce le lancement du projet « Société du devoir »

Mondher Zenaidi a annoncé ce vendredi 7 février 2025, le lancement du mouvement « Société du devoir », sous le slogan « Notre devoir ».

L’annonce a été faite via la page Facebook de Mondher Zenaidi ancien ministre et ancien candidat à la présidentielle de 2024, qui ne s’était pas publiquement exprimé depuis octobre dernier.

Dans son post, Mondher Zenaidi a évoqué une mascarade électorale en commentant : « Malgré mes craintes que j’ai exprimées dès l’annonce des résultats officiels, le bilan catastrophique des trois premiers mois a dépassé toutes les attentes… Aujourd’hui, la situation devient extrêmement préoccupante ».

Il a par ailleurs pointé du doigt des « arrestations arbitraires, des procès injustes et des condamnations abusives, une crise politique, économique et sociale sans précédent, ainsi qu’une dégradation sans précédent de l’image et du statut du pays à l’international, allant jusqu’à l’isolement diplomatique ».

Mondher Zenaidi a annoncé avoir décidé, « avec de nombreux Tunisiens refusant le fatalisme », de lancer officiellement le projet « Société du devoir » sous le slogan « Notre devoir », tout en affirmant vouloir en faire « un projet national qui offre des solutions et des alternatives à la crise économique, sociale et politique actuelle et inspire l’espoir d’un avenir meilleur pour les générations futures ».

Rappelons que Mondher Zenaidi fait l’objet d’un mandat d’amener international qui a été émis par le Pôle judiciaire antiterroriste, pour « complot contre la sûreté de l’État, formation d »une alliance terroriste, incitation à s’y joindre, incitation au chaos… » .

Il est accusé d’avoir incité à la désobéissance contre le régime, l’État et ses institutions ainsi que contre le président de la République et ce via une vidéo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux.

Y. N.