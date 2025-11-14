Trafic de drogue à Tunis | Saisie de 18500 comprimés de stupéfiants

Un étranger suspecté dans une affaire de trafic de drogue a été arrêté, à Tunis, en possession de 18500 comprimés psychotropes.

L’opération a été menée, hier, par les unités de la brigade de la police judiciaire de Carthage qui ont interpellé le suspect et sont parvenues à saisir la drogue dissimulée dans sa chambre d’hôtel, indique Mosaïque FM, ce vendredi 14 novembre 2025, en citant une source proche du dossier.

L’enquête a par ailleurs permis l’arrestation de deux autres suspects, qui ont également été placés en détention, sur ordre du ministère public, ajoute la même source.

Y. N.