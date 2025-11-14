Journée dédiée à la sensibilisation au diabète le 28 novembre à Sidi Bouzid

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète célébrée tous le 14 novembre de chaque année, une journée d’information et de dépistage gratuit sera organisée a Sidi Bouzid.

Le rendez-vous est donné le 28 novembre au Complexe de la jeunesse de Sidi Bouzid : Journée encadrée par l’association Santé Sud Tunisie en partenariat avec la Direction régionale de la Santé de Sidi Bouzid, avec l’appui technique et financier de l’Ambassade de France en Tunisie, et la présence du Centre national pour la promotion de la transplantation d’organe Cnpto.

Pourquoi se faire dépister ?

En 2024, +589 millions de personnes de 20 à 79 ans étaient atteintes d’un diabète dans le monde, soit 11,1 % de la population dans ce groupe d’âge.

En Tunisie, ce chiffre atteint 1,4 million de personnes, soit 16% de la population adulte. (Source : Fédération internationale du diabète)

Professionnels de santé, acteurs publics, société civile, citoyens, chacun a un rôle à jouer pour faire reculer ces chiffres et améliorer la santé et le quotidien des personnes vivant avec le diabète.