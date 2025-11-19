Tunis | « Hola Frida » le 22 novembre à l’IFT

L’Institut français de Tunisie (IFT) annonce la projection du film d’animation « Hola Frida » de Andrée Kadi et Karine Vézina destiné à son jeune public.

Le rendez-vous est donné pour le samedi 22 novembre à 16h à l’Auditorium de l’IFT, sachant que les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur son site web.

—- Résumé —-

C’est l’histoire d’une petite fille différente. Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s’appelle Frida Kahlo !

Bande-annonce :