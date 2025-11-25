Biyouna s’éteint à 73 ans | Icône du rire et de la scène en Algérie

La célèbre comédienne Biyouna, figure incontournable de la scène artistique algérienne, est décédée ce mardi 25 novembre 2025, à l’âge de 73 ans, après une longue bataille contre la maladie.

Hospitalisée depuis le 4 novembre à Alger, puis transférée au service de pneumologie de Béni Messous, elle souffrait de problèmes respiratoires sévères et d’une faible oxygénation cérébrale, aggravée par les complications d’un cancer dont elle était atteinte depuis 2016.

Avec sa voix, sa présence et son humour, Biyouna a incarné des générations de comédiennes et comédiens algériens. Ses rôles dans ‘‘Délice Paloma’’ et ses séries télévisées cultes, sans oublier ses performances sur scène, lui ont valu une place unique dans le patrimoine culturel national.

La mort de Biyouna est une tragédie pour le cinéma algérien.

Djamal Guettala