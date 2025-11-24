« Confessions de Saint-Augustin ou la passion de transmettre » à la Bibliothèque diocésaine

La Bibliothèque diocésaine organise une présentation des « Confessions de Saint-Augustin ou la passion de transmettre » par sœur Françoise Audebrand, résidente en Tunisie depuis de nombreuses années.

L’évènement organisé dans le cadre du cycle initié en début d’année autour des « Grandes figures du christianisme antique en Tunisie », aura lieu ce mardi 25 novembre 2025 à 10h à Bibliothèque diocésaine (des sciences des religions) au centre de la Médina de Tunis

Dans son exposé, sœur Françoise propose une relecture du chemin spirituel de Saint-Augustin, dans une démarche qui pourrait éclairer le nôtre, dans toute l’épaisseur de notre humanité.

Ni lecture théologique, ni réflexion philosophique, le travail de sr Françoise explore le chemin de conversion que Dieu a fait faire à Augustin à travers les événements de sa vie.