L’Europe soutient les projets d’énergies renouvelables en Tunisie

Evoquant le projet d’interconnexion électrique sous-marine entre la Tunisie et l’Italie dans le cadre de la stratégie Global Gateway Afrique-Europe, Ursula von der Leyen, a indiqué que ce plan d’investissement de l’Europe pour un monde mieux connecté, contribue à la construction d’un avenir marqué par une plus grande sécurité énergétique, durabilité et intégration des énergies renouvelables. (Ph. Ursula von der Leyen reçue par Kaïs Saïed à Carthage en juin 2023).

La présidente de la Commission européenne a ajouté, dans une déclaration à l’agence Tap, en marge du 7e Sommet Union africaine-Union européenne, qui se déroule les lundi 24 et mardi 25 novembre, à Luanda, en Angola, que l’UE soutient les projets et programmes ambitieux de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables et ce, en contribuant à la diversification et à l’écologisation du mix énergétique national.

En développant l’énergie solaire et éolienne, la Tunisie sera en mesure de réduire le coût de l’approvisionnement énergétique local et d’accélérer une transition écologique, de créer des dizaines de milliers de nouveaux emplois, de renforcer l’économie et d’apporter des avantages à long terme à ses citoyens, a déclaré von der Leyen.

La transition énergétique est un enjeu crucial pour la Tunisie. En diversifiant ses sources d’énergie et en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles, le pays peut améliorer sa sécurité énergétique et réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

I. B.