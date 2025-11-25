Tunisie | 3e appel à propositions du Fonds d’appui Adapt Investissements 

Le programme Adapt a annoncé, dans un communiqué publié le 24 novembre 2025, le lancement du troisième appel à propositions du Fonds d’appui Adapt Investissements, un dispositif de soutien financier visant à promouvoir et à accompagner les investissements privés engagés dans le développement durable des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en Tunisie, ainsi que dans l’ensemble des chaînes de valeur qui y sont associées.

Ce programme, financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (Pam), vise aussi à contribuer au renforcement des systèmes agroalimentaires plus résilients, inclusifs et respectueux des ressources naturelles.

Dans un contexte marqué par de profondes transformations économiques, climatiques et sociales, les chaînes de valeur agricoles, halieutiques et aquacoles tunisiennes font face à des défis structurels majeurs : pression accrue sur les ressources en eau, variabilité des rendements, vulnérabilité des ressources marines, fragmentation des exploitations, faibles niveaux de mécanisation, et accès limité aux financements nécessaires pour moderniser l’ensemble du processus productif, de la production à la transformation.

Ces évolutions soulignent l’importance d’investissements capables de renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires tout en soutenant la transition vers des modèles plus performants, compétitifs et respectueux des ressources naturelles.

Aux côtés des autorités tunisiennes, l’UE et l’AICS renforcent leur soutien à l’ensemble des acteurs économiques en accompagnant les opérateurs privés dans la conception et la mise en œuvre de projets durables, adaptés aux besoins spécifiques des territoires.

Ce troisième appel s’inscrit pleinement dans cette dynamique d’appui renforcé. Avec une enveloppe de 8 millions d’euros, il offre aux entrepreneurs des possibilités élargies pour accéder à un financement durable, encourager l’innovation, améliorer la gestion des ressources, moderniser les outils de production et de transformation, et diversifier les activités au sein des chaînes de valeur agricoles, de la pêche et de l’aquaculture. L’objectif est de consolider la compétitivité des filières tout en accélérant la transition écologique du pays grâce à des investissements responsables et résilients, porteurs d’emplois locaux et d’améliorations durables des conditions de vie dans les zones rurales et côtières.

Soumission des candidatures

Les candidats peuvent soumettre leurs projets en ligne jusqu’au 19 novembre 2026. Cette nouvelle édition du dispositif de soutien financier du fonds d’appui Adapt Investissements prévoit une contribution sous forme de dons couvrant jusqu’à 14 % du montant d’un crédit bancaire ou d’un crédit leasing, pour un soutien compris entre 1 650 € et 100 000 € maximum.

Les projets portés par des jeunes, des femmes ou par des organisations professionnelles agricoles et de la pêche (Opap) peuvent bénéficier d’une contribution allant jusqu’à 20 %.

Toutes les informations, ainsi que l’accès au dépôt des candidatures, sont disponibles sur cette plateforme.