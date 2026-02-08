La Tunisie 20e mondiale en termes d’efficacité énergétique

Le directeur général de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) en Tunisie, Nafaa Baccari, a déclaré que la Tunisie se classe au 20e rang mondial sur 140 pays en termes d’efficacité énergétique, surclassant ainsi de nombreux pays européens, selon le rapport 2025 de la Banque mondiale sur les indicateurs d’énergie durable.

Dans une interview accordée à Independent Arabia, Baccari a ajouté : «La Tunisie se classe 2e en Afrique après le Nigéria et 62e au niveau mondial dans l’indice de transition énergétique du Forum économique mondial, qui comprend 115 pays. Ce résultat est le fruit de la création de l’ANME il y a 40 ans.»

Il s’agit d’une institution publique à vocation non administrative et non commerciale qui, depuis sa création, travaille à l’élaboration de lois en soumettant des propositions à cet égard dans le but de suivre l’évolution mondiale, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone.

La Tunisie a des objectifs ambitieux à cet égard, puisqu’elle cherche à réduire son indice carbone de 62 % d’ici 2035, et à produire de l’électricité à partir d’énergies renouvelables, afin que celles-ci atteignent 35 % du mix énergétique national en 2030 et 50 % en 2035, contre seulement 4 à 5 % aujourd’hui.

Baccari a poursuivi : «La Tunisie progresse bien en ce qui concerne sa Contribution déterminée au niveau national (CDN) aux émissions de gaz à effet de serre, ce qui l’a conduite à augmenter ses engagements de réduction des émissions, pour passer à 45 % en 2030 et à 62 % en 2035.»

Ces objectifs seront réalisés grâce aux indicateurs assez avancés enregistrés en matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, car les émissions sont basées à 70 % sur les émissions énergétiques, et cet indicateur devra être réduit grâce à l’adoption d’énergies alternatives.

Les secteurs des transports et de la construction figurent en tête des plus gros consommateurs d’énergie, chacun représentant 35 % de la consommation totale. Des mesures sont en cours pour réduire la consommation dans le secteur de la construction grâce à l’isolation thermique et à un éclairage écoénergétique, ainsi qu’à des projets d’autoproduction d’électricité menés aussi bien par les entreprises que par les ménages.

Actuellement, 200 entreprises tunisiennes produisent leur propre électricité à partir d’énergie propre en installant des centrales photovoltaïques pour leur propre consommation, précise Baccari, qui note que l’ANME a mis en place le projet Prosol Elec, qui représente l’une des plus importantes réussites de la transition énergétique dans la région, et qui propose un ensemble d’incitations à l’autoproduction d’électricité par les ménages tunisiens.

I. B.