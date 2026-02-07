Energie renouvelable | La Tunisie lance un programme de 1,7 GW

Ensemble, les nouveaux projets éoliens et solaires mis en œuvre par la Tunisie devraient lui permettre d’économiser des centaines de millions de dollars en réduisant ses importations de gaz. Ils permettront également de diminuer les émissions de carbone, de garantir la sécurité énergétique et de créer des milliers d’emplois locaux pendant la construction et l’exploitation, marquant ainsi une étape importante dans la transition énergétique du pays. Ces projets généralement menés sous le régime de la concession, sont co-financés par des bailleurs de fonds internationaux.

Latif Belhedi

La Tunisie franchit une étape majeure dans sa transition énergétique en attribuant d’importantes concessions d’énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, à des développeurs internationaux de premier plan dans le cadre de son programme d’énergies renouvelables de 1 700 MW (1,7 GW). Ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre du programme d’appels d’offres du pays, visent à réduire la dépendance au gaz naturel importé et à atteindre un objectif de 35 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030 et 50 % d’ici 2035, contre seulement 4 à 5% actuellement.

Lors des dernières attributions de concessions, le gouvernement a sélectionné plusieurs entreprises internationales de renom pour développer d’importants projets éoliens et solaires. Parmi les principaux lauréats figure Voltalia, entreprise française spécialisée dans les énergies renouvelables, qui a obtenu un projet solaire de 132 MW dans la région de Gabès. Ce projet vient compléter le portefeuille existant de Voltalia dans notre pays, qui comprend déjà les projets de Sagdoud et de Menzel Habib. Grâce à ces nouveaux développements, la capacité totale d’énergies renouvelables prévue par l’entreprise dans le pays avoisine les 400 MW.

L’énergie éolienne connaît également une forte croissance grâce à de nouvelles concessions. La société norvégienne Scatec et le groupe japonais Toyota Tsusho, via sa filiale Aeolus, développent conjointement le projet éolien d’El Fahs (75 MW) dans le gouvernorat de Zaghouan. Ce projet bénéficie d’un contrat d’achat d’électricité (CAE) de 25 ans signé avec la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg), garantissant ainsi la stabilité des revenus à long terme pour les développeurs.

Dans le secteur solaire, Qair International s’est imposé comme un autre acteur majeur, en remportant des contrats pour plusieurs centrales solaires de grande envergure, dont un projet de près de 200 MW à El Khobna (Sidi Bouzid).

Parallèlement, des projets antérieurs commencent à être mis en service. La centrale solaire de Kairouan (120 MW), développée par un consortium mené par des entreprises chinoises, a récemment été mise en service. Ce projet est la première centrale solaire tunisienne d’une capacité supérieure à 100 MW.

Ces nouvelles attributions témoignent d’une nette évolution de la stratégie tunisienne en matière d’énergies renouvelables. Le gouvernement privilégie désormais les grands projets d’infrastructures sous régime de concession, principalement pour les projets de plus de 10 MW. Cette approche vise à attirer des promoteurs expérimentés, dotés de solides compétences techniques et d’une grande solidité financière.

Pour soutenir le développement rapide des énergies renouvelables, la Tunisie collabore avec des bailleurs de fonds internationaux tels que la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement. Ces institutions contribuent à la modernisation du réseau électrique national et au renforcement de la situation financière du secteur énergétique.