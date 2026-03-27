Liste préliminaire des romans en lice pour les Prix littéraires Comar d’Or 2026

Comar Assurances a rendu public le communiqué suivant reproduisant la liste des romans d’auteurs tunisiens reçus, à ce jour, par le comité d’organisation des Prix littéraires Comar d’Or (voir ci-dessous) et qui sont au nombre de 12 en arabe et de 15 en français.

Rappelons que la proclamation des lauréats de cette 30e édition de ces prestigieux prix littéraires, très attendue par les romanciers, les éditeurs et les passionnés du livre, et particulièrement du roman, auront lieu lors d’une cérémonie festive, le 23 mai 2026.

La liste ci-dessous est préliminaire et susceptible d’être complétée dans les prochains jours. Aussi, les auteurs et les éditeurs désirant participer au concours devraient-ils contacter Comar Assurances, à son siège à Tunis, afin de remplir la fiche d’inscription et de déposer 7 exemplaires de leurs romans au plus tard le 3 avril 2026.

Sont concernés par ces prix les romans auteurs écrits par des auteurs de nationalité tunisienne et publiés en Tunisie ou à l’étranger durant la période du 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.