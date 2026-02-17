Les Prix littéraires Comar d’Or fêtent leur 30e anniversaire

Le comité d’organisation des Prix littéraires Comar d’Or du roman tunisien, organisé chaque année par les Assurances Comar, a publié, lundi 16 février 2026, le communiqué annonçant le démarrage de la session 2025-2026.

Cette année, les Prix Comar fêtent leur 30e édition : trois décennies qui ont vu les œuvres de dizaines de romanciers tunisiens écrivant en arabe et en français couronnées par ce prix qui s’est imposé au fil des ans comme une référence incontournable dans le domaine de l’écriture littéraire et de l’édition en Tunisie et dans le monde arabe et comme un rendez-vous culturel très attendu, et pas seulement par les romanciers, les éditeurs, les critiques et les lecteurs.

Les Prix littéraires Comar d’Or sont en effet devenus une fête populaire grâce à la mobilisation et l’animation qu’ils suscitent des semaines avant et après leur attribution aux lauréats.

Nous reproduisions ci-dessous l’appel à participation et le règlement intérieur des prix qui, en cette année du 30e anniversaire, auront une tonalité et un faste spéciaux auprès du grand public.