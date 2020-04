Le confinement sanitaire général sera-t-il prolongé ? Le Conseil de la sécurité nationale tranchera ce vendredi

Le Conseil de la sécurité nationale, présidé par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, se réunira aujourd’hui, vendredi 17 avril 2020, afin de prendre de nouvelles décisions concernant les mesures nationales visant à endiguer la pandémie du coronavirus, Covid-19.

En particulier, une question fondamentale sur laquelle il faudra se pencher : Va-t-on prolonger, ou non, le confinement sanitaire général, décrété depuis le 22 mars et dont la fin est programmée pour ce dimanche, 19 avril ?

Il va sans dire que l’Etat tunisien va très probablement prolonger cette mesure incontournable pour limiter la propagation de la maladie, d’autant plus que le comité scientifique relevant du ministère de la Santé le préconise fortement.

La question est donc de savoir de combien de temps va-t-on prolonger le confinement. Le dilemme est, avant tout, d’ordre communicationnel. Le confinement devrait logiquement se poursuivre pour encore plusieurs semaines, voire quelques mois, mais il n’est pas évident d’annoncer une telle nouvelle au peuple, qui sera considérablement pénalisé sur le plan financier, du fait de la baisse de l’activité économique qui en découlera.

S’il opte pour une stratégie graduelle consistant à prolonger le confinement toutes les 2 semaines, le gouvernement risque de porter préjudice à sa crédibilité aux yeux de la société, qui ne percevra pas forcément positivement ces fréquentes mises-à-jour gouvernementales.

D’autre part, l’annonce d’une prolongation de longue durée (d’un mois ou plus) pourrait être encore plus rejetée vu les lourdes conséquences économiques qu’elle présagerait.

Rappelons que la Tunisie a, jusque-là, enregistré 822 cas confirmés de Covid-19 et 37 décès. Un bilan douloureux mais très modéré par rapport à d’autres pays, et ce, notamment grâce aux mesures gouvernementales drastiques qui ont été mises en place, à l’instar de la fermeture des frontières et du confinement sanitaire général.

Cherif Ben Younès