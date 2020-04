L’ATI engagée dans la lutte contre le Covid-19

Dans le cadre de son engagement à soutenir l’effort national dans le combat contre le Covid-19, Tunisie Internet, en la personne de son Pdg, Moez Maaref, a participé samedi 18 avril 2020, à une visite de travail au gouvernorat de Sfax sur le thème : «Covid-19 : du laboratoire à l’usine».

Cet événement, organisé par le Technopole de Sfax, s’est déroulé en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de et du ministre de l’Industrie et PME. Il a été l’occasion d’exposer les initiatives, les prototypes et les projets proposés par les étudiants et les universitaires pour contrer le Covid-19.

Cette participation confirme la démarche engagée par l’ATI en matière de soutien technologique des projets innovants et démontre, encore une fois, la détermination de l’ATI à être un acteur majeur dans le processus de la transition digitale de notre pays.

En tant que fournisseur de service internet, d’hébergement et de services technologiques, l’ATI a proposé plusieurs solutions facilitant le travail et la communication à distance à savoir la gestion électronique des courriers (GEC), la VOIP ou encore l’application Baladiaty Spécial Covid-19.

D’autre part, l’ATI a soutenu les actions des écoles d’ingénieurs dans la fabrication des masques de protection et a fourni gratuitement l’hébergement à plusieurs sites d’information et de sensibilisation sur le coronavirus.

Source : communiqué.