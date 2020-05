Covid-19 : Le miracle tunisien a peut-être eu lieu

La Tunisie est en train de tirer son épingle du jeu. Mais restons vigilants et surtout solidaires dans cette dernière ligne droite. Encore une semaine, le temps de constater les premières conséquences de la levée du confinement total et du début dé-confinement progressif, pour être fixé sur l’issue finale de cette première bataille contre le coronavirus.

Par Faouzi Addad *

Le cap des 4 millions de patients contaminés au coronavirus vient d’être franchi dans le monde, et plus de 270.000 morts depuis le 31 décembre 2019, date officielle d’apparition de la maladie en Chine. On sait aujourd’hui que le patient zéro a probablement été dépisté un mois et demi auparavant, aux alentours du 17 novembre, dans ce même pays.

Les États-Unis demeurent le pays le plus touché avec un tiers des patients testés positifs dans le monde, accumulant pour la simple journée d’avant-hier, vendredi 8 mai 2020, plus de 23.000 nouveaux cas et 1371 décès en 24h. Ces chiffres nous confirment que la menace internationale de ce virus était bien réelle et qu’il reste encore d’actualité.

Le monde d’après pointe à l’horizon

Par ailleurs, la Chine vient officiellement de rouvrir, vendredi 8 mai, ses cinémas, théâtres, lieux de divertissement, ainsi que ses installations sportives, ce qui redonne une lueur d’espoir à tous nos artistes et tous les amoureux des 6e et 7e arts pour retrouver leurs activités dès cet été, du moins on l’espère.

La Tunisie est en train de tirer son épingle du jeu dans cette pandémie mondiale. Nous avons tenté, à plusieurs reprises, d’en comprendre les vraies raisons mais elles sont nombreuses. Il y a, à mon avis, à cela, une multitude de facteurs, y compris les mesures précoces de confinement et de fermeture des écoles.

De toute manière, pour nous, le pire semble avoir été évité et c’est le plus important. Maintenant, je rêve d’un pays et d’un peuple qui reprendront leur destin en main et qui tenteront de sauver leur économie, et notamment leur tourisme, car cela est encore possible.

La fin de la pandémie est mondiale ou n’est pas

Entre-temps, nous avons gagné en expérience dans la gestion des épidémies et les mesures barrières peuvent être respectées tout en continuant à travailler et à vivre pratiquement normalement. La panique initiale a certes disparu mais elle doit se transformer en une nouvelle force de solidarité pour qu’on puisse relever ensemble notre pays.

Le miracle tunisien a peut-être eu lieu. Mais restons vigilants et surtout solidaires dans cette dernière ligne droite. Encore une semaine, le temps de constater les premières conséquences de la levée du confinement général et du dé-confinement progressif, pour être fixé sur l’issue finale de cette première bataille. Mais n’oublions pas que la pandémie ne s’arrête pas aux frontières d’un pays et que sa fin doit être mondiale. Il faut qu’elle décline partout dans le monde pour que son danger soit définitivement écarté.

* Professeur en cardiologie.