Palais de Carthage : Dîner d’iftar en l’honneur des familles des martyrs de la garde présidentielle

La présidence de la république a organisé aujourd’hui, mardi 19 mai 2020, un dîner d’iftar en l’honneur des familles des martyrs de la garde présidentielle, victimes de l’attentat perpétré au centre-ville de Tunis, le 24 novembre 2015.

«Cette cérémonie ramadanesque a permis au président de la république, Kaïs Saïed, de s’enquérir des conditions des familles des martyrs et de rappeler les exploits, le courage et les sacrifices de ces agents morts pour défendre la patrie», indique la présidence dans un communiqué, en rappelant que le chef de l’Etat avait décerné, en novembre dernier, la médaille de «la loyauté et du sacrifice» de première classe, aux familles des 12 martyrs de la garde présidentielle.









Rappelons que le 24 novembre 2015, le terroriste Houssem Abdelli (26 ans), était monté dans le bus de la garde présidentielle, garé à l’avenue Mohamed V, au centre-ville de Tunis et a activé sa ceinture explosive.









Douze agents sont tombés en martyrs : sergent-chef Omar Amri, sergent Mohamed Ali Zaoui; sergent-chef Omar Khayati, adjudant Chokri Ben Amara, adjudant-chef Atef Hamrouni, lieutenant Mohamed Hedi Tahri, sous-lieutenant Maher Kebsi, sous-lieutenant Tarek Boussenna, sous-lieutenant Nejib Saadouni, sous-lieutenant Mohamed Salah Zouaoui, capitaine Mohamed Hajri, capitaine Jamel Abdejlil.

Y. N.