La Haica ordonne la suspension de publicités mensongères, diffusées sur El-Hiwar Ettounsi et Attessia TV

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a annoncé aujourd’hui, vendredi 22 mai 2020, avoir demandé aux chaînes privées El-Hiwar Ettounsi et Attessia de suspendre la diffusion de publicités sur des compléments alimentaires et un produit antiseptique, qui induisent en erreur les téléspectateurs, et dont la consommation pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des citoyens.

La Haica précise dans un communiqué, qu’il s’agit d’un spot publicitaire sur le complément alimentaire Gastro Triplex diffusé sur El-Hiwar Ettounsi, depuis le premier jour du mois de Ramadan, peu avant la rupture du jeûne et qui présente ce produit paramédical comme remède à l’acidité gastrique et aux ballonnements : «la consommation de ce produit pourrait s’avérer dangereuse pour la santé des citoyens».

Le communiqué ajoute que cette alerte concerne également le complément alimentaire Triplex et un produit antiseptique Bactistop, dont la publicité est diffusée sur Attessia TV: «Les données sur ces produits sont inexactes et susceptibles d’avoir des impact négatifs sur la santé des citoyens».

La Haica ajoute que ces décisions ont été prises en vertu du décret-loi N°2011-116 du 2 novembre 2011, relatif aux règles à la conduite de la publicité dans les médias audiovisuels, ainsi que sur la base d’une alerte plainte émise par le ministre de la Santé, au sujet de ces publicités.

Y. N.