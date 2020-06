Mohamed Hentati arrêté, suite à une plainte du député Seifeddine Makhlouf

La garde nationale a arrêté aujourd’hui, mardi 2 juin 2020, à Mnihla (Ariana) l’agitateur religieux Mohamed Hentati, suite à une plainte déposée par le député islamiste et porte-parole d’Al-Krama, Seifeddine Makhlouf.

L’arrestation de Mohamed Hentati a été effectuée par les agents de la brigade de recherche et d’investigation de la GN, sur demande du ministère public auprès du tribunal de première instance de l’Ariana, pour atteinte à autrui, via les réseaux sociaux, précise Mosaïque FM.

Seifeddine Makhlouf, qui était proche de l’agitateur religieux et qui l’avait même défendu en 2015 en sa qualité d’avocat, l’accuse aujourd’hui de diffamation et d’accusations mensongères.

On sait que Henatati avait publié avant-hier, une longue vidéo sur son compte Facebook, où il a insulté le député Al-Karama, tout en l’accusant «d’avoir trompé ses électeurs, d’être un traître, de travailler pour Rached Ghannouchi et d’avoir des antécédents dans des affaires de trafic de devises, d’adultère et de harcèlement sexuel», selon ses dires.

On sait aussi que depuis quelques temps, les amis d’hier, s’échangent des accusations et que Hentati avait menacé de tout dévoiler sur le projet de la coalition Al-Karama…

Y. N.