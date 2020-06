Les Tunisiens Hend Sabri et Sami Bouajila primés aux Critics Awards 2020

Yesterday the #ArabCinemaCenter revealed the winners of the 4th edition of its #CriticsAwards for Arab Films during a virtual ceremony on zoom held within the Marché du Film – Festival de Cannes.The Winners are:Best Documentary: Talking About Trees: A Film by Suhaib Gasmelbari | Sudan Best Film & Best Director:It Must Be Heaven | Director: Elia Suleiman | PalestineBest Actress:هند صبري – Hend Sabry| Noura Rêve – نورة تحلم | TunisiaBest Actor:Sami Bouajila | UN FILS بيك نعيش | TunisiaBest Screenplay:Amjad Abu Alala, Yousef Ibrahim | ستموت في العشرين You Will Die at Twenty | SudanCongratulations!#SupportArabCinema #Cannes2020