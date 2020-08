Gouvernement Mechichi: Saïed reçoit les représentants des partis politiques

Après avoir rencontré, cet après-midi, lundi 31 août 2020 au palais de Carthage, le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi, le président de la république Kaïs Saïed a reçu les représentants des partis politiques et des chefs des blocs parlementaires.

A la veille de la soumission du gouvernement Mechichi au parlement pour le vote de confiance, le chef de l’Etat a réaffirmé sa volonté à retrouver la stabilité politique et gouvernementale et a souligné l’importance du rôle et des efforts des différentes forces politiques et nationales pour y parvenir, indique un communiqué de la présidence.

A l’issue de cette rencontre, Mustapha Ben Ahmed, président du bloc Tahya Tounes, a annoncé pour sa part, dans une déclaration à Mosaïque FM, que Kaïs Saïed a assuré qu’il n’a pas l’intention de dissoudre le parlement si le gouvernement Mechichi n’obtenait pas la confiance du parlement.

«Il aimerait que le gouvernement Mechchi obtienne la confiance afin de garantir la stabilité politique, sociale et économique mais à défaut, il gardera l’actuel gouvernement de gestion des affaires, en changeant son chef actuel Elyes Fakhfakh par une autre personnalité», a ajouté M. Ben Ahmed.

Y. N.