Braquage à Sidi Bouzid : Une femme enlevée et violée par 7 individus !

La garde nationale a arrêté aujourd’hui, mardi 1er septembre 2020, six individus, qui ont intercepté une voiture à Sidi Bouzid. Ils ont agressé les passagers, volé leurs biens personnels et enlevée une femme de 25 ans avant de la violer… Le 7e suspect est en fuite et fait l’objet d’un mandat de recherche.

Dans un communiqué publié cette après-midi, le ministère de l’Intérieur précise que la GN de Sidi Bouzid a reçu une alerte, hier à l’aube, par les victimes, qui ont assuré que leur amie a été enlevée par les braqueurs.

Les agents sont parvenus à retrouver la jeune femme qui a été violée par ses agresseurs, précise le communiqué en ajoutant que l’enquête a permis l’arrestation de l’un des suspects, qui a été formellement reconnu par les 5 victimes.

Cette arrestation a permis l’identification des 6 autres complices et l’arrestation de 5 d’entre eux, sachant que le 7e est en fuite et fait l’objet d’un mandat de recherche.

Y. N.