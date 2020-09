Saïed a-t-il demandé aux partis de faire chuter le gouvernement Mechichi ? Samia Abbou donne sa version

Le différend entre Hichem Mechichi, chef du gouvernement désigné, et Kaïs Saïed, président de la république l’ayant lui-même nommé, fait de plus en plus de bruit dans la scène politique et médiatique tunisienne, au point que Nabil Karoui a déclaré hier que le chef de l’Etat avait demandé aux partis de faire chuter le nouveau gouvernement, en s’engageant, en contrepartie, à ne pas dissoudre le Parlement. Chose que Samia Abbou a confirmé aujourd’hui… à moitié.

Interviewée par Mosaïque FM, la députée d’Attayar a indiqué que Kaïs Saïed a laissé entendre indirectement cette idée, hier, lundi 31 août 2020, lors de sa rencontre avec les représentants des partis politiques de la coalition gouvernementale initiale du gouvernement Fakhfakh (Ennahdha, Attayar, Echaâb et Tahya Tounes).

Saïed s’est bel et bien engagé à ne pas dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), mais sans pour autant demander explicitement la chute du gouvernement Mechichi, qui se présente actuellement à l’Assemblée dans le cadre de la plénière consacrée au vote de confiance.

«Il aurait dû s’en abstenir», a-t-elle poursuivi.

Dans une autre déclaration, accordée à Express FM, Abbou a estimé qu’Ennahdha a saisi l’opportunité de la discorde entre Saïed et Mechichi pour se rapprocher de ce dernier, dans l’espoir de mettre la main sur le gouvernement en Tunisie, laissant entendre que ce dernier, lâché par Saïed, a trouvé un terrain d’entente avec le parti islamiste qui n’en demandait pas tant.

C. B. Y.