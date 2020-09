Attayar rejette la démission de son secrétaire général Mohamed Abbou

Réuni hier soir, mercredi 2 septembre 2020, le bureau politique du Courant démocrate (Attayar) a annoncé, ce jeudi, son rejet de la démission de Mohamed Abbou de son poste de secrétaire général.

Le parti a indiqué, via un communiqué, qu’il tenait à Abbou en tant que secrétaire général.

Pour rappel, l’ancien ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption (mars – août 2020) avait annoncé hier qu’il avait décidé, suite à la fin de sa mission gouvernementale, de se retirer de la vie politique tunisienne et de démissionner de son poste de secrétaire général d’Attayar, assurant qu’il ne se sentait plus capable de changer le pays.

C. B. Y.