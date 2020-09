Le ministère du Transport annonce une série de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus

Partagez 0 Partages

Dans un contexte de hausse des cas de contaminations au coronavirus, et à quelques jours de la rentrée scolaire prévue à partir de mardi prochain, le ministère du Transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui, mercredi 9 septembre 2020, une série de mesures dans le cadre de la lutte nationale contre la propagation de la pandémie.

Le ministère appelle les sociétés de transport en commun à respecter le protocole sanitaire, tout en affirmant que des cellules dédiés seront mises en place au niveau des sociétés régionales et nationales, et seront chargées de contrôler le respect des mesures décidées par les autorités.

Le communiqué rappelle que les passagers sont obligés de porter les masques de protection, à l’intérieur des stations et des moyens de transport, durant toute la durée du trajet. Les conducteurs, les contrôleurs et les agents sont également soumis à cette obligation et le ministère s’engage à fournir la quantité requise de masques afin que cette mesure soit respectée.

Dans ce cadre, il a été décidé de mener des campagnes de sensibilisation via les médias et sur les réseaux sociaux, ainsi que via des affiches dans les stations et à bord des véhicules de transport, et ce en coopération avec plusieurs intervenants, notamment la société civile, précise le ministère qui affirme également que des opérations de désinfection des stations et des véhicules, seront effectuées d’une façon périodique, tout au long de la journée.

Des contrôles seront effectués dans les stations, sur les routes afin de s’assurer de la sécurité sanitaire des voyageurs, affirme encore le ministère.

Rappelons que le port du masque est obligatoire dans les espaces publics, les administrations, les établissements sanitaires et éducatifs, les centres commerciaux et les espaces, les ports, les aéroports et tous les moyens de transport. Ceux qui ne respectent cette consigne sont passibles d’une amende allant de 100 à 3.000 dinars tunisiens.

Y. N.