Grand-Tunis : Inondations et trafic routier paralysé

Les fortes pluies tombée sur le Grand-Tunis, cet après-midi, jeudi 10 septembre 2020, ont paralysé le trafic routier. Des lignes de métro ont également été suspendues à cause des inondations.

Plusieurs routes, commerces et maisons ont été inondés notamment à Tunis, à l’Ariana et à la Manouba et les dégât ont même atteint l’institut Mohamed Kassab d’orthopédie, où l’eau s’est introduite dans les chambres des patients.

Plusieurs voiture ont dérapé et un taxi a également été emporté par les eaux au niveau de Borj Chakir et la protection civile poursuit ses recherches pour retrouver le conducteur, sachant que le véhicule a échoué près d’un oued.

La Société des transports de Tunis (Transtu) a annoncé de son côté la reprise progressive du trafic des métros sur les lignes 5, 2 et du TGM, qui reste cependant suspendu pour les lignes 1 et 6, à cause du niveau des eaux au tunnel de Bab Alioua.

Dans ce contexte, les directions de la police et de la Garde nationale ont appelé les usagers de la route à la vigilance, à réduire la vitesse et à respecter la distance de sécurité.

Y. N.