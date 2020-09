Grand jeu Ooredoo : 35.000 DT mis en jeu

Ooredoo propose de nouveau à ses clients une cagnotte de 35.000 DT mise en jeu cette fois avec trois lots de 10.000 DT et cinq lots de 1.000 DT ! Une nouvelle opportunité avant la rentrée pour remporter l’un des cadeaux.

Pour participer, il suffit de recharger 3DT ou plus durant toute la période du jeu du 17 au 19 septembre 2020 et on est automatiquement inscrit au tirage au sort. On peut multiplier ses chances par 100 en effectuant ses opérations de recharge à travers l’application My Ooredoo ou via Wajih Ooredoo.

En plus des recharges de 3 DT et plus, les abonnées peuvent jouer gratuitement et remplir le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

La liste des heureux gagnants peut être consultée sur la Facebook et le compte Instagram de l’opérateur, le 21 septembre 2020.

Le règlement du jeu a été déposé auprès du notaire Me Nour Houda El Ajmi.

Source : communiqué.