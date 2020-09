GreenYellow construira une centrale solaire à Tunis pour Meddis Distribution

GreenYellow construira une centrale solaire d’une capacité de 1,2 MW en Tunisie. L’obtention de ce nouveau contrat accroît la présence de l’énergéticien français sur le continent africain où il propose des installations électriques financées à 100%.

L’infrastructure sera implantée à Tunis pour le compte de la société La Méditerranéenne de distribution (Meddis Distribution), l’opérateur de stockage, distribution et entreposage des hypermarchés Géants et Monoprix, et sera mise en service d’ici la fin de l’année 2020.

Présent sur le continent africain depuis 2017, GreenYellow, filiale énergie du groupe Casino, finance entièrement les installations qu’elle construit pour ses clients. Le modèle est rentabilisé grâce au contrat de rachat à long terme signé avec le client qui profite d’une électricité jusqu’à 50% moins cher par rapport au tarif conventionnel.