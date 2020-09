Carthage : Rassemblement devant le palais présidentiel pour réclamer la peine de mort pour le tueur de Rahma

Une marche jusqu’au palais présidentiel de Carthage a été organisée aujourd’hui, samedi 26 septembre 2020, afin de demander l’application de la peine de mort pour le tueur de Rahma Lahmar (29 ans), dont le corps a été retrouvé , hier, dans un fossé, au niveau de Aïn Zaghouan, sur l’autoroute Tunis-La Marsa.

Alors que les condamnés à morts ne sont plus exécutés en Tunisie, depuis 1991, les manifestants estiment que tant que cette sentence n’est pas appliquée, les criminels continueront à agir, tout en faisant part de leurs craintes face à la précarité de la situation sécuritaire et la recrudescence des crimes notamment les meurtres et les viols, touchant également les enfants et les personnes âgées.

«Nous demandons au président de la république de faire exécuter la peine de mort pour mettre fin à tous ces crimes. Le tueur de Rahma et tous les autres doivent payer. Aujourd’hui c’est Rahma demain cela pourrait être l’un de nous et ça ne s’arrêtera jamais», ont-ils expliqué.

Le meurtre de Rahma a provoqué la colère de nombreux tunisiens, mais tous ne sont pas d’accord avec cet appel à exécuter les condamnations à morts, y voyant une violation des droits de l’homme. Ces derniers ont appelé de leur côté à préférer la réclusion à perpétuité pour punir les criminels.

En réaction, Amnesty International en Tunisie a d’ailleurs publié un communiqué appelant l’État tunisien, à continuer à mettre en œuvre son engagement devant l’Assemblée générale des Nations Unies, relatif à la suspension de l’application de la peine de mort, en attendant une décision de son abolition complète dans toute la législation tunisienne.

«La peine de mort est une violation des droits humains fondamentaux: le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants mentionné dans les articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme», rappelle Amnesty.

Rappelons que le corps de Rahma a été retrouvé 4 jours après sa disparition et que le tueur a été arrêté et placé en détention après avoir avoué son forfait.

Il explique qu’il était sous l’effet de l’alcool et qu’il avait intercepté la jeune fille pour la braquer : il l’a suivie, l’a interceptée en la menaçant avec une arme blanche, avant de la pousser dans le fossé et de l’étrangler jusqu’à la mort…

Y. N.