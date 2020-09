La Tunisie lance un appel d’offres pour la construction de 16 centrales solaires

Le gouvernement tunisien vient de lancer un 4e appel d’offres pour la construction de 16 centrales solaires d’une capacité combinée de 70 MW. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 9 février 2021 pour soumissionner.

Selon l’appel d’offres du ministère de l’Energie, les centrales solaires devraient avoir des capacités comprises entre 1 et 10 MW, le but étant d’augmenter la capacité solaire nationale de 70 MW en faisant construire 6 centrales de 10 MW et 10 autres de 1 MW.

Les centrales seront construites selon le modèle BOOT qui stipule que le développeur construit et exploite la centrale pendant un certain temps avant d’en transférer la propriété à l’Etat.

La production des centrales sera acquise d’office par la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg).

Le premier appel d’offres de ce type a été lancé par la Tunisie en mai 2017 pour la mise en place de 7 centrales de 10 MW. Les travaux de construction de ces infrastructures ont démarré en mai dernier.

I. B.