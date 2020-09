Meurtre de Rahma Lahmar : Pas de pitié pour les criminels !

Le crime crapuleux dont été victime cette semaine Rahma Lahmar (29 ans), dont le corps a été retrouvé vendredi 25 septembre 2020 dans un fossé au bord de l’autoroute Tunis-La Marsa, au niveau de Aïn Zaghouan, continue de susciter des réactions outrées de la part des différentes catégories de la société. Face à l’ensauvagement de la société, l’auteur de cette tribune préconise la tolérance zéro.

Par Elyes Kasri *

Face aux criminels, comme avec les chiens, il ne faut pas avoir peur, car la peur les excite et les rend plus dangereux. Aussi, pour endiguer la vague de violence qui submerge la Tunisie, il faudrait procéder a ce qui suit:

1- le rétablissement des rafles et du service national à tous ceux qui sont en âge de faire le service militaire, sauf ceux poursuivant leurs études ou disposant d’un emploi régulier et fixe;

2- les conscrits au service national seront employés dans les zones et projets manquant de main d’œuvre notamment pour les grandes récoltes et la création d’une ceinture verte contre l’avancée du désert;

3- la peine capitale pour les crimes de sang et l’usage d’armes contre les forces armées et de sécurité intérieure avec l’intention de tuer;

4- aucune remise de peine ou pardon ne seront accordés aux auteurs de crimes violents;

5- la rééducation des criminels se fera dans des projets de développement saharien du genre Rjim Maatoug, car il ne faudrait pas que les criminels endurcis ou en herbe puissent profiter d’un séjour gratuit «all inclusive» aux frais du contribuable tunisien; la peine de prison se paie et les frais de «séjour» devront être assumés par les «résidents» (détenus).

Aux humanistes et droits de l’hommistes, qui pourraient crier au fascisme, imaginez (Dieu vous en préserve) que votre mère, épouse, sœur ou fille soit attaquée, ou violée ou tuée ou tous les trois à la fois, quelle serait votre réaction et quel châtiment souhaiteriez vous au coupable?

La violence sauvage et gratuite, qui est malheureusement devenue un phénomène social répandu, doit être sévèrement réprimée si nous voulons jouir de notre liberté et non pas survivre terrés avec la peur au ventre.

* Ancien ambassadeur.