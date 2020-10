Radès : Obligation du port du masque en extérieur et autres mesures pour lutter contre le coronavirus

Le port du masque est désormais obligatoire en extérieur, Radès ( gouvernorat de Ben Arous), où d’autres mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus ont également été annoncées dans la soirée de ce mardi 6 octobre 2020.

A la lumière de la situation sanitaire marquée par la hausse du nombre de contaminations dans cette ville de la banlieue sud de Tunis, les autorités locales ont également décidé d’interdire toutes les manifestations sportives, culturelles, politiques et sociales ainsi que tous les rassemblements, en ajoutant que les habitants devront porter les masques dans toutes la rue, les routes et tous les espaces publics.

La mairie a également imposé une limitation à 30% de capacité de toutes les salles de fêtes (espaces ouverts et fermés) ainsi que l’obligation de ne pas utiliser la climatisation (aération avec portes et fenêtres ouvertes), tout en interdisant la chicha dans les cafés, qui rappelons-le doivent servir leurs clients dans des gobelets en plastique.

Les hammams seront fermées et les boulangerie et les commerces ne pourront plus exposer le pain et autres produits, qui devront être servis dans un emballage par les employés portant masques et gants, ajoute le communiqué en appelant à prendre des précautions sanitaires lors de tout contact avec les billets et les pièces de monnaie.

«Des mesures strictes seront prises contre ceux qui ne respecteront pas ces consignes, allant de la fermeture du commerce au retrait de l’autorisation», prévient a la municipalité, en précisant que ce protocole sanitaire sera imposé durant 15 jours, avec possibilité de prolongation, selon l’évolution de la situation sanitaire.

Y. N.