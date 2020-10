Covid-19 : N’ayons pas peur l’école, les enfants ne transmettent pas le virus !

Partagez 0 Partages

L’auteure, spécialiste des maladies infectieuses, donne des conseils aux enseignants pour assurer les cours aux élèves dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. «Pas besoin d’avoir peur de l’école, pas besoin d’excès d’hygiène, aération, distance entre adultes, masque pour tous à partir de 12 ans et tout se passera au mieux», assure-t-elle.

Par Rim Abdelmalek *

À tous nos maîtres et maîtresses, à nos professeurs, à nos enseignants, à celles et ceux qui préparent l’avenir en s’occupant de nos enfants, je poste ce message : le virus se transmet par les aérosols et donc par voie respiratoire. Pour s’en protéger, il faut porter le masque et aérer les salles de classe. L’aération est cruciale pour éviter la transmission.

Les enfants ne sont pas des transmetteurs et aucun cluster n’a été décrit dans les écoles. Les enfants peuvent par contre tomber malades au contact de leurs parents. Ils transmettent difficilement entre eux et quasiment pas aux adultes.

Le virus ne survit pas longtemps sur les surfaces. Pas besoin d’avoir peur du papier ou de la craie ou du chiffon. Il faut juste garder ses mains propres, ne pas saluer en se serrant la main, ne pas embrasser et passer de temps en temps un chiffon avec un détergent quelconque sur la surface du bureau ou sur les poignées. Pas besoin de noyer la classe dans l’eau de javel. Pas besoin de vaporiser des antiseptiques c’est inutile et mauvais pour la santé.

Vous pouvez enlever le masque pour faire le cours tant que vous êtes près du tableau, loin de la première rangée et porte ouverte.

Faites attention par contre dans la salle de prof et entre adultes, c’est là où la transmission est facile et soutenue.

Pas besoin d’avoir peur de l’école, pas besoin d’excès d’hygiène, aération, distance entre adultes, masque pour tous à partir de 12 ans et tout se passera au mieux.

* Chef du service des maladies infectieuses au CHU La Rabta – Tunis, présidente de la Société tunisienne de pathologie infectieuse (STPI).