Magasin Général dévoile les causes de la baisse de son résultat net au 1er semestre 2020

La Société Magasin Général (SMG) explique, à la demande du Conseil du marché financier (CMF), les raisons de la baisse significative de son résultat net au 30 juin 2020.

La société a, en effet, enregistré au 1er semestre de 2020 une baisse remarquable de son résultat passé d’un bénéfice de 4.265.142 DT au premier semestre de 2019 à un déficit de 6.153.822 DT au premier semestre de 2020.

Cette forte baisse, SMG l’explique par la baisse de son chiffre d’affaires de 3%, en raison de la fermeture des unités de vente Batam et de la réduction des heures de travail des autres points de ventes suite à la propagation de la pandémie Covid-19, ainsi qu’à la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs et au changement de leur comportement orienté vers les produits de première nécessité.

Par ailleurs, la SMG n’ayant pas distribué, en 2020, par sa filiale, Société centrale Magasin général, au titre de l’exercice 2019, et ce pour pouvoir soutenir son activité au courant l’année 2020 fortement impactée par la pandémie de la Covid-19. Cela a engendré une baisse des produits des placements de 4.077.000 DT, précise encore la société.

Autre cause évoquée : l’octroi des dons exceptionnels en nature et en numéraire au cours du premier semestre 2020 et ce dans le cadre de sa participation à la lutte contre la Covid-19, dont principalement une aide en numéraire de 1.500.000 DT au profit de la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) et de 250.000 DT au profit du fonds 1818.

Le licenciement collectif de 327 salariés a, sur un autre plan, coûté à la SMG, au 30 juin 2020, 9.900.000 DT, action ayant impacté le résultat du premier semestre 2020 de 2.475 000 DT.

La société souligne aussi, dans le même contexte, l’évolution des charges d’intérêts ayant atteint un aux de 15% et ce suite à la baisse de sa trésorerie et aux déblocages de crédits effectués au cours du 2e semestre 2019, qui sont de l’ordre de 38.530.000 DT.

I. B. (avec communiqué).